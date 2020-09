V pátek 18. září 2020 navštívili žáci 2. ročníku ZŠ Gabry a Málinky obecní knihovnu ve Štítné nad Vláří. Po krátké zkoušce jejich čtenářských dovedností je král a královna z Písmenkového království „pasovali na ČTENÁŘE.“ Od nich dostali hezkou knížku a čtenářský průkaz.

Návštěva knihovny - 2. třída. | Foto: Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Malí čtenáři se hned pustili do čtení a do prohlídky knihovny. Do třídy si pak nesli dárek i poprvé vypůjčení knížky. Přejeme jim spoustu krásných chvil s knihou.