Krmítka s láskou vyrobená a darovaná. Tento název nese projekt třídy Ježečků z Mateřské školy Zlín, Budovatelská, která se s ním zapojila do soutěže Srdce s láskou darované. Když jsme letos přemýšleli nad účastí v této soutěži, hlavou se nám honila spousta myšlenek a nápadů. Co vyrobit, a jak to namyslet, aby ten zážitek z tvorby a hlavně z konečného výsledku, zůstal v našich dětech co nejdéle, a aby udělal radost co nejvíce lidem. Dali jsme tedy hlavy dohromady, a protože máme mimo jiné i velmi rádi přírodu, věděli jsme, kam naše nápady směřují. Jsme školka, která se nachází na sídlišti Jižní Svahy, v jehož středu se nachází Centrální park, který prošel vloni revitalizací, a kde vnikl také vodní biotop.

Krmítka s láskou vyrobená a darovaná. | Foto: Mateřská škola Zlín, Budovatelská

Od naší školky je park vzdálený necelých 10 minut chůze, a tak je to hlavní cíl našich vycházek. Proto jsme si řekli, že bychom chtěli vytvořit něco pro zmíněný park, především tedy pro širokou veřejnost. Rozhodli jsme se, že vyrobíme krmítka pro ptáčky. Opracovávali jsme dřevo, které jsme dostali darem od truhlářství Ryška ze Sazovic pomocí smirkového papíru, řezali jsme pilou a nakonec jsme šroubovákem a vruty všechna krmítka sami sestavili. Musíme však přiznat, že nám byly nápomocné i jedny šikovné ruce hodného tatínka, které nám v dílně dřevo zpracovaly na jednotlivé díly. Krmítka jsme nainstalovali také za spolupráce pracovníků Odboru městské zeleně, za což děkujeme panu Divokému a panu Polehňovi.

Hotel Klenov na Valašsku, kdysi navštěvovaný hvězdami Československa, chátrá

Kromě krmítek do Centrálního parku jsme se také rozhodli udělat radost klientům Domova pokojného stáří – Naděje, který se nachází kousek od Centrálního parku, ale mnoho jejich klientů se již do Centrálního parku nedostanou. V rámci příjemného dopoledního setkání jsme jim předali nejen krmítka, ale také obrázky, jak jinak než s ptáčky a krmítky. Poslední naše vyrobené krmítko pak zdobí vchod do areálu naší školky. To, aby nám ještě hodně dlouho připomínalo tento projekt, a především to, že třída Ježečků je plná dětí, které už ví, co znamená – SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ.

FOTO: Off-Road Race. Podívejte se na závod aut plný adrenalinu v Brankách

A co vy, milí čtenáři? Našli jste také při procházce Centrálním parkem naše krmítka? Poznáte je nejen nápisem na spodní straně, ale také namalovaným srdíčkem. A budeme moc rádi, když si rozkliknete stránky této výjimečné soutěže SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ, a podíváte se, kolik radosti, a jaké skvělé projekty děti společně se svými pedagogy vytvořili. A protože je to přeci jen soutěž (i když nás hřeje u srdce už jen účast a náš vymyšlený a zrealizovaný projekt) budeme nejen my – Ježečkové z MŠ Budovatelské rádi za váš hlas. Hlasovat můžete ZDE.

Lucie Ondíková