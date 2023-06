Konec června bývá vždy časem, kdy se ohlížíme za celým uplynulým školním rokem a musíme hrdě říci, že obzvláště druhé pololetí se v naší škole neslo na obláčku čiré radosti, a to nejen z úspěchů našich dětí. Jako první nám udělalo velkou radost, že oba projekty přihlášené do soutěže Srdce s láskou darované, se umístily v první desítce z více než stovky zaslaných a zrealizovaných projektů v naší kategorii.

Třída motýlků se svým vítězným dílem. | Foto: MŠ Budovatelská ve Zlíně

Zatímco projekt třídy Ježečků, kteří vyrobili a následně darovali krmítka pro ptáčky do Centrálního parku, a také do domova pokojného staří na Jižních Svazích, se umístil na děleném 4-10 místě, projekt třídy Myšek se umístil na nádherném 2. místě. Naše Myšičky vyrobily kostičkové pexeso, které darovaly do čekárny dětské ambulance Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Malí pacienti si tak mohou nejen krátit čas při čekání u lékaře, ale mohou si kostičky odnést i domů ve vyzdobených krabičkách.

Pro ocenění si Myšičky jely až do poslanecké sněmovny, a to si samozřejmě náležitě užily. Tím ale třída Myšek neskončila. Zapojila se také do soutěže Zdravá 5, kde se svým myším koláčem, který věnovaly našim nejlepším kuchařkám, postoupily do celorepublikového finále do Prahy, kde si nakonec vyvařily úžasné 3. místo.

Na úspěchy poté navázala také třída Motýlků, která ve výtvarné soutěži Všichni můžeme být umělci s tématem Zlín, město zeleně, získala 2. místo. Do výtvarné soutěže své dílo poslala také třída Berušek. Úspěšné období poté zakončil tým složený z vybraných předškoláků ze tříd ježečků a včeliček, a to na akci Den se Sporťáčkem, kde se umístil na pěkném 5. místě.

Jsme neskutečně pyšní na děti, ale také pedagogy, kteří stojí za malými i velkými úspěchy naší školy a těšíme se, co nám přinese další rok. Hrajeme si, objevujeme, budujeme – jsme Mateřská škola Zlín, Budovatelská.

Lucie Ondíková, Mateřská škola Budovatelská ve Zlíně