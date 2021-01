Díky databázi PROVENIO si můžete prohlédnout řadu přípisků či třeba věnování

Knihovna Muzea jihovýchodní Moravy nabízí řadu zajímavých exemplářů, a to nejen pokud jde o knihy samotné, ale i pokud jde o to, co je v nich připsáno rukou bývalých majitelů. Pokud byste se chtěli podívat, co si psali do knih naši dědové a babičky, případně jakým způsobem si knihy označovali jako svůj majetek, pak určitě nahlédněte do databáze PROVENIO.

Muzejní knihovna spolupracuje s databází PROVENIO. | Foto: Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně