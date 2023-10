V rámci Týdne zdraví se uskuteční v pořadí šestý ročník oblíbené akce pro rodiče s dětmi. V sobotu 14. října se budova DDM Astra na Kotěrově ulici promění v safari. Děti i rodiče se mohou těšit na bohatý program, který bude zahrnovat diskotéku, tvořivé dílničky, malování na obličej, opičí a motorické dráhy, ale i možnost pohladit si skutečné zvířátko z naší Malé ZOO.

Diskotéka se zvířátky. | Foto: Dům děti a mládeže Astra ve Zlíně

Akce proběhne v čase od 15 do 17 hodin, vstupné činí 70 Kč na osobu. Vítáme všechny děti od 2 let nahoru, rodiče i prarodiče. Dítka v kostýmu navíc dostanou něco dobrého na zub. Do vstupní haly se nám vejde maximálně 12 kočárků, proto prosím zvažte jejich nutnost.

Na všechny se těší tým zvířátek z DDM Astra ve Zlíně