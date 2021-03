Do etnografických sbírek muzea přibyla nová perlička. Jaká? Podívejte se

Etnografická sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně byla nedávno obohacena o zajímavý předmět – špalíček kramářských tisků, který dárce objevil v rodinné knihovně. Je to svazeček obsahující 32 textů písní zpívaných dříve na trzích či jarmarcích. Jednotlivé písně pocházejí z let 1815 až 1866, jsou hrubě sešity režnou nití a všity do obalu z režného plátna.

Nová perlička do etnografických sbírek muzea. | Foto: Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně