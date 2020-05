Představit Luhačovice jako ideální místo pro trávení letní dovolené nebo rodinného výletu. To je záměr nového reklamního spotu, kterým chce město přilákat v této sezóně turisty. Výrobu klipu realizuje místní agentura AB Manufaktura. „Zadáním bylo upozornit na všechny krásy, které Luhačovice nabízejí. Samozřejmě se tu představuje lázeňství, ale taky zdejší krásná příroda, unikátní architektura, folklor a možnosti sportu a wellness,“ nastínila Bára Majzlíková spolumajitelka AB Manufaktury. Protože Luhačovice jsou nedílně spojeny s jedinečnou atmosférou historických lázní, rozhodli se pojmout klip zajímavým způsobem.

Do Luhačovic bude lákat nový reklamní spot. | Foto: AB Manufaktura

„Je to příběh zamilovaného páru, který prochází jednotlivými historickými epochami až do současnosti a postupně přibližuje všechny atraktivity Luhačovic. Za pomoci spolku Calma jsme natáčeli, jak se tu hlavní hrdinové příběhu setkají v období secese. Pak se přes období charlestonu postupně ústřední dvojice dostane až do současnosti. Zajdou si na brusle a na kolo, užijí si wellnes i skvělou večeři při svíčkách v jedné z vyhlášených restaurací,“ přiblížila Majzlíková.