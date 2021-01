"Do školy jsme se těšili," říkají nejmenší žáčci ZŠ Březnice

Po delší vánoční přestávce se v pondělí 4. ledna opět vrátili do lavic žáci naší základní školy v Březnici. Zatím bohužel ne všichni. Kvůli vládním nařízením se „povolení vstupu do školy“ týkalo pouze prvních a druhých tříd – v našem případě i třeťáků, kteří jsou spojeni s druháky. Na otázku, zda se děti do školy těšily, kývali všichni souhlasně hlavami. Stejně ale tak i na další dotaz, zda by raději ještě zůstaly doma.

Návrat žáků Základní školy Březnice do školních lavic. | Foto: Josef Hutěčka