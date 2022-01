Na e-shopu mohou zákazníci zakoupit dekorace, knihy, kabelky, módní doplňky, výrobky dobrovolníků, oblečení a spoustu dalšího zboží.

„Kamennou prodejnu můžete navštívit ve všední dny na adrese Masarykovo náměstí 144 ve Vizovicích, a to od 9 do 16.30 hodin. Bez podpory veřejnosti – dárců i zákazníků – by obchůdek nemohl fungovat. Vaší přízně si moc vážíme a děkujeme za ní,“ uzavřela Jarmila Zatloukalová, vedoucí Dobročinného obchůdku Dotek ve Vizovicích.

Veronika Malinová

FOTO: Novoroční ohňostroj ve Spytihněvi. To byla hvězdná záře

Silvestrovské menu Deníku: Utopenci v černém pivě nebo párečky v listovém těstě