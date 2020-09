V polovině srpna se skupina dobrodruhů vypravila v rámci pobytového tábora na záchrannou misi. Vedlo je k tomu volání o pomoc, které obdrželi v podobě krátké videozprávy od výzkumníka Shellyho Oxlipa. Výzkumný tým tedy vytvořil zařízení, které dokázalo sledovat Shellyho kroky a dovést naše dobrodruhy až do tábořiště v Nejdku u Bělotína, kde výpravu čekalo překvapení v podobě ubytování ve stanech s podsadou.

V zajetí Jumanji. | Foto: Veronika Pavelková, Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice

Zde byl nalezen velmi zvláštní počítač, kde byla zobrazena jména všech členů výpravy. Když každý nalezl své jméno, tak se rozsvítilo určitou barvou a účastník se ocitl v zajetí hry JUMANJI. Všichni byli uvítáni průvodkyní Angelinou Williamsovou. Ta hráče obeznámila s aktuální situací: „Klenot JUMANJI zmizel a všechna zvířata se začala chovat divně. Dokonce i některé rostliny jako by začaly ožívat. Po čase od zmizení klenotu se v celém JUMANJI začaly objevovat zářící zelené krystalky nápadně připomínající tento klenot. Všechny stopy vedly k bývalému šamanovi Karádžímu, jenž byl kvůli svým experimentům s temnou magií ze svého kmene vyhoštěn. Pravděpodobně on stojí za zmizením klenotu a jeho roztříštěním po celém kraji. PAMATUJ! Chceš-li poznat jiný svět, pusť se do hry právě teď. Klenot spoj, tím kletbu zlomíš, v celé džungli mír nastolíš. Odejít ze hry budeš-li si přát, zachraň JUMANJI a zkus ho zavolat!".