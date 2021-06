Před několika dny proběhla dobrovolnická akce Ukliďme Valašské Klobouky. Ve městě i v místních částech Lipina, Smolina a Mirošov se mohli lidé zapojit očištěním libovolného kousku přírody, procházkové trasy, stezky pro cyklisty, okolí laviček a dalších lokalit. Pytle s nashromážděným odpadem účastníci odkládali na označená stanoviště. Po svozu proběhlo vážení, které odhalilo úžasný výsledek! Dobrovolníci společnými silami odlehčili místní přírodě od 125 kilogramů odpadků.

„Chtěli bychom poděkovat všem, kteří během vyhlášeného úklidového víkendu vyrazili do přírody a pustili se do sbírání vyhozených odpadků a jiného nepořádku. Jejich aktivity si velmi vážíme a oceníme ji při příštích návštěvách přírody. Někteří účastníci využili možnosti a po výzvě od města si vyzvedli úklidové pytle, rukavice a motivační svačinky, jiní se do terénu vydali jen s vlastními prostředky. Každého z nich ale určitě hřál pocit, že pomáhají na správném místě,“ zhodnotil Karel Ptáček, místostarosta města Valašské Klobouky. Zároveň projevil přání, aby se do budoucna někteří lidé nechovali k přírodě lhostejně a po občerstvení si obaly od jídla či nápojů s sebou odnášeli v batozích zpátky domů, nebo alespoň k nejbližšímu koši.

Lenka Zvonková