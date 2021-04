Konec června letošního roku. To je termín, který jistě potěší členy březnického sboru dobrovolných hasičů.

Přístavba hasičské zbrojnice v Březnici. | Foto: Josef Hutěčka

Do stavby se dělníci pustili na podzim loňského roku, akce je hrazena pouze z rozpočtu obce. Přístavba ke stávající hasičárně do budoucna poslouží coby garáž pro menší cisternu. Nyní mají naši hasiči jediné zásahové vozidlo GAZ, a to bez cisterny na vodu. V následujících letech bude snaha sehnat našim hasičům menší cisternu, která by zde měla důstojné zázemí.