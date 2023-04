Dopoledne v Domovince. Děti ze zlínské ZŠ pro seniory připravily i speciální hru

S deskovkami. Ovšem ne ledajakými. Originální hry, jako například speciální "člověče" obohacené o otázky – to když vás kostka zavede na políčko s dotazem, měl by hráč odpovědět, speciální karetní hru, bingo a další připravili (tedy vymysleli včetně pravidel a namalovali) pro společný mezigenerační čas páťáci zlínské Základní školy Komenského I, pod vedením učitelky Zdeňky Úrubové. „Teď jste nás ale dostali,“ reagovala jedna z uživatelek, když skupinky žáků představovaly jednotlivé herní projekty. Vzniklá aktivita, mimo jiné, umožnila přirozenou formou dětem nahlédnout na jednu z možností péče o starší členy rodiny. A když se při hrách i společně zasmáli a pobavili … Co víc si přát! A kdo vyhrál? No přece všichni.

Dopoledne v Domovince. | Foto: Pavla Romaňáková, Charita Zlín

Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Zlín je sociální služba péče, poskytovaná od roku 2006, v pracovní dny ambulantní formou maximálně deseti uživatelům, a to na základě písemné smlouvy. Posláním služby je poskytnout seniorům důstojnou pomoc a podporu k nezávislosti, tím vyloučit setrvání v nepříznivé situaci a předcházet tak jejich izolaci. Cílem je posílení schopnosti a dovednosti, podpora k samostatnosti, aktivizace, motivace a podněcování, pomoc při řešení osobních problémů, duchovní podpora, vytvoření příjemného rodinného prostředí a zajištění denní péče v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání. Domovinka tedy seniorům nabízí během dne aktivní pobyt mezi vrstevníky, stravu a pitný režim, v případě zájmu i osobní hygienu a další úkony. Od (pra)rodičů Vás dělí hodiny cesty a Vy nevíte, jak se jim právě daří? Jste jim nablízku, ale jste ze všeho, co je na Vašich bedrech, už unaveni? Nebo Vás osobně opouští samostatnost? V Domovince najdete péči i společnost. Motto: „Není dobré, aby člověk byl sám." Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín, finanční podpora 2023: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023, statutární město Zlín a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800. Pavla Romaňáková, Charita Zlín