Závod Běhej Valachy je poslední letošní akcí sportovního seriálu Valachy tour. V sobotu 16. října budou současně vyhlášeni i absolutní vítězové letošního ročníku. V 9:30 hodin začnou dětské závody, pro které pořadatelé opět připravili sedm různě dlouhých tratí dle věkových kategorií. V pravé poledne pak vyrazí do terénu dospělí, kteří si mohou vybrat ze dvou tras v délce 7 a 12 kilometrů.

„Vždy se snažíme závody zpestřit účastí sportovních osobnosti, která může být vzorem pro děti a lákavým soupeřem pro dospělé. Letos bude osobností závodu Běhej Valachy známý ultramaratonec a běžecký kouč Miloš Škorpil, jenž nejprve symbolicky odstartuje dětské závody a sám se pak postaví na start delší trasy,“ uvedl organizátor Běhej Valachy Bohuslav Komín.

Miloš Škorpil s organizátory Valachy tour řadu let spolupracuje, dvakrát ročně pořádá pro zájemce ve zdejším hotelu Lanterna kempy Běžecké školy, které bývají vždy vyprodané. Trasu Běhej Valachy si zaběhne již potřetí. „Trať je opravdu krásná nejen tím, jak je zvlněná, ale i tím, že se běží v krásné podzimní přírodě. Co bych závodníkům ze svých předchozích zkušeností poradil? Ze začátku pošetřit síly, aby to pak nahoře na kopci mohli rozbalit a krásnou podzimní přírodu si užít všemi smysly. A nezapomenout na trailové boty, aby závod neproklouzali, jak se to podařilo mně poprvé,“ poznamenal Miloš Škorpil.

Ve stejný den, v sobotu 16. října, se bude od 15 hodin konat tradiční akce Resortu Valachy pro rodiny s dětmi - Podzimní kouzlení se stezkou odvahy u Bistra Razula. Rodiče s dětmi se mohou zapojit do společného tvoření z připravených podzimních materiálů, soutěžit o nejhezčího „podzimáčka“, přiučit se umění řezbáře, setkat se s živými lamami (v případě příznivého počasí) a užít si další doprovodný program se závěrečnou stezkou odvahy, která odstartuje po 18. hodině.

Bistro Razula, u nějž se Podzimní kouzlení uskuteční, je navíc výchozím bodem hned tří naučných stezek pro děti. Kdo by si chtěl zpestřit návštěvu obou akcí výletem za poznáním beskydských zvířat nebo přírodních zajímavostí, může si tištěné informace k naučným stezkám vyzvednout v Bistru Razula.

Martina Žáčková, Resort Valachy Velké Karlovice