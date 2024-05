S jedinečnou službou se u příležitosti Dne otevřených dveří přišly seznámit na dvě desítky osob všech věkových kategorií. "Opravdu je to tu, jako doma," potvrdila paní Anna, kterou k návštěvě sociální služby pozvala dcera.

Dveře Domovinky byly po celou středu otevřené veřejnosti | Foto: Pavla Romanakova

Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Zlín nabízí seniorům se sníženou soběstačností během dne aktivní pobyt mezi vrstevníky, poskytuje stravu a pití, v případě zájmu i osobní hygienu a další úkony.

A to v čase, kdy jejich blízcí pracují a oni by byli doma sami. To je případ těch, kteří své rodiny mají nedaleko. Ne všichni mají takové štěstí. Pokud jejich blízcí žijí mimo rodný kraj, samota je tíží mnohem více. I proto je služba tolik oblíbená jak u uživatelů, tak i jejich potomků.

Tento zážitek - čas v centru pro seniory - byl nabízen široké veřejnosti u příležitosti Mezinárodního dne rodiny (každoročně 15. května).

Cílem svátku je podporovat důležitost rodinných vztahů a rodiny jako základního stavebního kamene společnosti. O to rovněž usilují nejen všichni pracovníci Domovinky, ale celá Charita.

Od (pra)rodičů Vás dělí hodiny cesty a Vy nevíte, jak se jim právě daří? Jste jim nablízku, ale jste ze všeho, co je na Vašich bedrech, už unaveni? Nebo Vás osobně opouští samostatnost? V Domovince najdete péči i společnost.

Zaslala Pavla Romanakova