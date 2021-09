Už před začátkem prázdnin obdrželi vybraní šťastlivci přijímací dopis do Školy čar a kouzel v Nejdku. V dopise stálo, že jejich cesta do školy započne 14. srpna na nádraží v Otrokovicích. Zde se objevilo nástupiště 9a3/4 a jen ti, kteří měli s sebou správnou jízdenku na magický expres jím mohli projít.

Všichni studenti i s učitelským sborem. | Foto: DDM Sluníčko Otrokovice

Jakmile studenti dorazili do školy, museli nejprve prokázat své magické schopnosti a až potom mohli být všichni zasvěceni do poslání školy. Ta totiž získala od ministerstva kouzel povolení k odchytu a chovu ohrožených či raněných kouzelných zvířat a jejím posláním se tedy mimo výuku kouzel stala i péče o kouzelné tvory a jejich návrat do přirozeného prostředí.