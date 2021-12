Adventní věnec je tradiční symbol sloužící k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví ozdobeného čtyřmi svícemi.

Dnes už ovšem není výjimkou mít adventní věnec vytvořený z různých materiálů a v různých tvarech. Fantazii se meze nekladou a tvůrčí nápady mají dneska prostě zelenou.

Starostka Valašských Klobouků Eliška Olšáková poděkovala dobrovolným hasičům

Jakýmsi měřítkem adventu jsou čtyři adventní neděle. První je „železná“, druhá „bronzová“, třetí se nazývá „stříbrná“ a poslední „zlatá“, která je nejblíže Štědrému dni.

Své ukázky adventních věnců a vánočních ozdob nám poslala Dominika Sláviková z Karviné. "Tvořím moc ráda a velice mě to baví. Pročistím si tím hlavu a udělám někomu radost. Co je víc? Na fotografiích, kde jsou balíčky a háčkované baňky, je dílo mojí babičky. Tajně doufám, že všichni budou zdraví a naberou přes ty Vánoce hodně sil. Moje přání je to ať už je svět zase v pořádku a Nový rok 2022 bude mnohem lepší než ty dva předešlé," říká Dominika Sláviková.

Tvoříte si adventní věnce a výzdobu svého domova sami? Chcete se pochlubit svou kreativitou a tvořivostí? Nebo vás zaujala kreativita někoho jiného? Ať tak či onak, vše, co vás zaujme, můžete ukázat i dalším lidem prostřednictvím rubriky Čtenář reportér.

Vaše fotky i s krátkým popiskem s místem, odkud pocházíte, zašlete na e-mail: tipy.morava@denik.cz. My je zveřejníme ve fotogalerii na našem webu i v tištěné podobě Deníku.

FOTO: Svatomartinské husy objektivem čtenářů. Podívejte se

OBRAZEM: Lidé vysadili lidé své stromy