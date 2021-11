FOTO: Halloween a mláďata v ZOO Lešná, krásný den a úžasný zážitek

Znáte zlínskou ZOO? Neváhejte si do ní udělat výlet. Jsem ze Šumavy a na Moravu jezdíme párkrát do roka. Jezdíme do Holešova, kde má žena byt po rodičích. Letos přijela i dcera s vnučkou i přítelem, a tak jsme vyrazili na Den české státnosti 28. října do ZOO Lešná, kterou máme moc rádi. Věděli jsme o mláďatech, které se letos v ZOO narodili, proto jsme také byli zvědaví na slůně, pandu červenou a překvapením byl pro nás mravenečník, jak si nosil své mládě na zádech.

Haloween a mláďata v ZOO Lešná. | Foto: Ladislav Beran