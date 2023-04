FOTO: Jaro na Zlínsku. Podívejte se nejen na krásné rozmary počasí

Den 28. března 2023 dle mého byl ve znamení chaosu, kdy se počasí nemohlo rozhodnout, jestli bude pěkně, zataženo, sněžení ….. Ano, v jarních dnech opravdu sněžilo a ne zrovna málo, (… to mohlo takhle v zimě…). Měl jsem tehdy jet neplánovaně na kole do Ostrožské Lhoty. Odkládat to nebudu, MHD se mi taktéž nechce, tož beru foťák a vyrážím.

Jaro na Zlínsku. | Foto: Vít Slanec

První kilometry cca po Uherské Hradiště až na chladný vítr byly jarní, ale s postupem na Ostrožskou Novou ves se to měnilo jak sínusovka střídavého proudu (přirovnání k elektrice, i proto že jsem vyučen a dělám tuto profesi). Dokonce pří jízdě zpět jsem zažil i chumelenici, a to přímo v Ostrožské Lhotě, no a cesta na Napajedla…. Jelikož foukal severák, tak to bylo namáhavé. Po menší pauze při focení u Kunovic – vláčky (můj koníček) jsem ještě odbočil z hlavní trasy u Huštěnovic, a to kvůli plánům na rekonstrukci elektroinstalace na rodinném domě (tato práce mě baví), i když jako trolejář na dráze (elektrotechnik železniční dopravní cesty) to mám jako zábavu. Po návratu domů jsem byl značně vyřízen, a to i díky protivítru. Vít Slanec