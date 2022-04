FOTO: Krása střídá nádheru. Podívejte se na Napajedla plná květů

Narcisy, tulipány, fialky či zlatý déšť. Venku je už vidět, že jaro je v plném proudu. A nejinak je tomu také v Napajedlích, město se může pyšnit opravdu krásnými květy. Neváhejte proto a udělejte si výlet kamkoliv do přírody. Stojí to za to. Snímky nám zaslal Vít Slanec, kterému touto cestou moc děkujeme.

