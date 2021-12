Mnoho z nás rádo vzpomíná na studentský život, kterým je Olomouc především díky Univerzitě Palackého známá minimálně po celé naší zemi.

Martinské hody v Tlumačově. To byla mše, vystoupení sboru či výborné cukroví

Počet jejích absolventů by za dobu od jejího založení v roce 1573 mnohé z nás jistě překvapil. Většina z té spousty lidí, co Olomoucí prošla, studovala zde, pracovala a žila by jistě potvrdila, jak úžasné město to je. Olomouc je skutečně neobyčejně krásná a přitažlivá.

Počty návštěvníků tuzemských i zahraničních svědčí o oblíbenosti tohoto města na mapě cestovního ruchu u nás i za našimi hranicemi.

FOTO: Adventní čas je tady. Pochlubte se vašim adventním věncem a inspirujte

Podobně jako v případě jiných měst i Olomouc nám skýtá v jednotlivých ročních obdobích a denních časech zajímavé a mnohdy překvapivé pohledy na budovy, ulice či náměstí. Stačí ji navštívit večer.

Za svitu pouličních lamp a neónů je zase jiná, než jak ji známe ve dne. Svoje nezaměnitelné kouzlo má také nedaleký Svatý kopeček.

Pojďte se tedy projít v tomto předvánočním čase známými místy. Třeba vás bude procházka prostřednictvím fotografií inspirovat ke skutečné návštěvě, při níž si můžete dát třeba grog nebo voňavý punč na zahřátí.

Atmosféra těchto míst je nejen večer kouzelná.

Karel Machyl

Starostka Valašských Klobouků Eliška Olšáková poděkovala dobrovolným hasičům

FOTO: Svatomartinské husy objektivem čtenářů. Podívejte se