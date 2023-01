FOTO: Stavby, krajina i bobři. Na procházce z Otrokovic uvidíte řadu zajímavostí

Okolí Zlína je výrazně ovlivněno industriální vizualizací, ať je to způsobeno i díky T. Baťovi, který nastartoval éru průmyslu v okolí, nebo později podnikem Barum apod. Ale tak nějak to už k naší krajině patří. A když se na to člověk mrkne i jiným okem, třeba fotoaparátu (třeba na procházce z Otrokovic do Napajedel), může ledacos z toho vzejít. A troufám si říci, že málokdo ví o přírodní památce Na letišti, která leží kousek od průmyslové oblasti okolo Barumu…

Z procházky z Otrokovic do Napajedel. | Foto: Vít Slanec