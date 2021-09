I v roce 2021 se děti mohly těšit na Záchranářský tábor, který v předešlých letech nabyl na oblíbenosti. Ten proběhl v posledním červencovém týdnu. Vzhledem k situaci spojené s koronavirovou pandemií, nám nebylo umožněno navštívit bohužel žádné složky záchranného integrovaného sboru. Z toho důvodu zopakovaly nápad z loňského roku, a to přespání v Lípě a besedu na téma diabetes.

Děti si užily Záchranářský tábor. | Foto: Helena, Nikola a Kryštof z DDM Astra Zlín

Na začátku týdne byly děti rozděleny do čtyř týmů. Týmy si vytvořily papírové vlajky, týmové názvy a pokřiky a dozvěděly se, jak se mají k vlajkám chovat a proč je vlajka důležitá. Proběhly seznamovací hry a hry, které utužovaly vztah v týmech. V úterý se mladí záchranáři vydali potrénovat fyzickou kondici na stezku zdraví, kde děti díky týmové hře potrénovaly komunikaci, týmovost, fair – play a také topografické značky.



Děti se po celý týden seznamovaly s první pomocí, a to díky zdravotní setře Nice a nové posile zdravotnímu bratrovi Kryštofovi, kteří táborníkům předávali užitečné rady, jak poznat, že s někým není něco v pořádku a také jak dotyčnému pomoci. Děti si ve středu kromě teorie vyzkoušely také ošetřování „v praxi“, a to tím, že si vyzkoušely zranění vytvořit za pomoci těsta k tomu určenému, líčidel a umělé krvi. Po takto vytvořeném zranění se ho pokusily správně ošetřit. Kromě první pomoci se děti dozvěděly užitečné věci, jako co je to KPZ (krabička poslední záchrany), či se naučily poznávat topografické značky. Všechny tyto informace se se jim během týdne velmi hodily a určitě se jim budou hodit i během života.



Ve čtvrtek se táborníci po obědě přesunuli do Lípy, kde měli strávit noc. Děti se seznámily s prostory hasičárny a čekaly na ně hry venku a poté i v hasičárně. Kromě her se děti mohly těšit na besedu s paní Hanou Váňovou, která jim přiblížila, jaký je život s diabetem, které tímto velmi děkujeme za krásné a milé povídání a také na zodpovězení všech dotazů. Po večeři si děti mohly odpočinout u pozorování různých vzorků v mikroskopu, skládáním lidské kostry, hraním stolních her a také při hraní pin ponku.