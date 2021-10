Zahrádkáři v Machové provozují hospodářskou budovu, ve které zpracovávají přebytky ovoce do podoby moštů, které i pasterují při teplotě 78°C se zachováním vitamínů a dalších významných zdraví prospěšných prvků. Pořádáme také odborné přednášky. Jsme aktivní i v oblasti kultury: Zahrádkářský ples, účast zahrádkářů na akcích pořádaných obcí – výtvarné odpoledne před Velikonocemi, zahájení a ukončení prázdnin.

Součástí výstavy byla tradičně i soutěž o nejlepší jablko obce Machová. Nechyběla ani krásná dekorace, jejíž tematické zaměření je každý rok jiné. Ta letošní byla laděna do historie zahrádkářství. K vidění byly i jiné produkty z ovoce a zeleniny, jako jsou včelí med, marmelády, nakládaná zelenina, čalamády, omáčky pod maso…

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.