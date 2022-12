Hlavními aktéry klipu se stali Lenka Vavrušová, František Palíšek a zpěvačka Bára Havelková. Pro Frantu a Lenku to byla premiérová herecká spolupráce, která ve výsledku dovedla skvěle naladit atmosféru. K autentickému projevu jistě napomohl i fakt, že se pár dlouhodobě zná.

FOTO: Folklórní vánoce v Buchlovicích. Zpívalo se ale i ve Spytihněvi

Pro oba protagonisty to byla nová a zajímavá zkušenost. “Záleželo nám na projektu a také na tom, abychom to zahráli podle představ autorů. Navíc jsme si průběh natáčení neuměli představit, tak jsme spíš měli obavy, jak to zvládneme,“ shodují se oba.

Na otázku, jestli by si chtěli zkušenost s hraním někdy v budoucnu zopakovat, zaznělo: "Samozřejmě,“ směje se Lenka Vavrušová. "Ale jedině spolu!," dodává.

Natáčení a realizace klipu proběhla ve spolupráci se zkušeným producentem hudebních klipů Pájou Junkem. Kameraman, střihač a producent klipu v jedné osobě Pája Junek odpověděl na otázky:

Bylo toto natáčení v něčem odlišné, než jsi zvyklý z jiných projektů?

Trochu ano, kapela měla v tomto případě pečlivě dopředu připravené, co by se mělo v klipu odehrávat a jak by měly jednotlivé scény vypadat. Takže jsem se jen snažil jim ty představy splnit a vlastní invenci jsem vkládal spíš jen do záběrů se zpěvačkou, kterou bylo potřeba trochu rozpohybovat, což se nakonec myslím docela podařilo.

Jak se ti spolupracovalo s protagonisty klipu, z nichž dva neměli žádné předchozí herecké zkušenosti?

V těchto případech není zas tak rozhodující, jestli aktér má či nemá zkušenosti před kamerou. Tady nebyly až tak náročné herecké pasáže, spíš jen lehké civilní vyjádření emocí, což ale samozřejmě taky nedovede každý. Myslím, že volba účinkujících byla šťastná a splnili přesně to, co se od nich očekávalo.

Klip měl slavnostní premiéru 17. 12. 2022 v Otrokovicích na Adventním koncertu v domovské základně Dolly. Premiéry se zúčastnili i jeho hlavní protagonisté, kteří za svůj výkon sklidili bouřlivý aplaus.

Bára Havelková

Zdroj: Youtube

Projděte se "pěšostezkou" zimní krajinou Bílých Karpat

Skok vysoký. Závodníci ze ZŠ Gabry a Málinky se neztratili. A padl i rekord