Fryštácká Retro Rally: vůně spáleného benzínu a sprcha vítězným šampaňským

Čtenář reportér





Soutěžní atmosféra, vůně spáleného benzínu a sprcha vítězným šampaňským. Takto v krátkosti by se dala popsat automobilová soutěž, která se konala v sobotu 19. září 2020 ve Fryštáku. Dobré vztahy s představiteli města, jejich podpora a zapálený organizační tým lidí jsou důležitým základem pro každou takovou akci. Přípravy začaly už v průběhu prázdnin, kdy bylo potřeba zajistit veškerá povolení. Letošní trať čítala bezmála 90 km, na kterých účastníci museli projet celkem sedm časových kontrol a splnit stejný počet hodnocených úkolů. To vše museli absolvovat účastníci se svými vozy a motocykly, které byly starší 30 let.

Fryštácká Retro Rally 2020. | Foto: Mgr. Pavel Nášel