Jedním z hlavních důvodů, proč se nakonec rozhodli k návratu, byla rodina a přátele, ale hned jako další dobrý důvod se naskytl projekt, který v tu dobu v České republice neměl obdoby. Krytá obří herna plná bezpečných atrakcí nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Co Vás přivedlo k tomu otevřít si hernu pro děti?

Velkou část života jsme strávili v Německu. Tam jsme poprvé navštívili krytou zábavní halu pro děti. Ten nápad se nám velmi zalíbil a byl jedním z rozhodujících faktorů při našem návratu do Česka. Mimochodem s majiteli německé haly se dodnes přátelíme a předáváme si zkušenosti. U zrodu našich parků jsme stáli s manželem, ale také s kamarády, bez jejich opory by tento projekt nikdy nevznikl.

Ač rodilí Zlíňáci, první hernu Bongo jste otevřeli v Brně. Proč ne ve Zlíně?

I když jsme hledali vhodné místo pro halu právě ve Zlíně, Brno bylo v nabídce volných prostor rychlejší. A tak se stalo, že se v roce 2008 otevřelo Bongo Brno a současně se již vyřizovalo vše potřebné pro stavbu úplně nové haly Galaxie ve Zlíně. Podařilo se získat pozemek ve výborné lokalitě Sportovního areálu Vršava u cyklostezky. Od prvního nápadu až po otevření uběhly 3 roky.

A jak se daří Galaxii? Nyní můžete bilancovat těch uplynulých 10 let…

Galaxie funguje a musíme říct, že se jí daří dobře. Podařilo se skloubit jedinečný koncept zábavního parku, restaurace a hotelu s wellness. Někteří zákazníci nás vyhledávají jen kvůli zábavě svých ratolestí, ale spousta se jich vrací právě kvůli kvalitním službám v hotelu a wellness. Dobře se tyto služby doplňují kvalitní kuchyní. V poslední době je trend žít zdravě a k tomu patří pohyb a zdravé jídlo. A to u nás lidé nacházejí.

Jak bude Galaxie oslavovat?

Chystáme narozeninovou oslavu na 19. října. Moderovat, žonglovat a kouzlit bude kejklíř PUPA, děti budou soutěžit, mohou vyzkoušet virtuální realitu. Doprovodným programem bude malování na obličej a bohatá tombola. Vyhlášen bude nejvěrnější návštěvník Galaxie, nejčastěji slavící narozeninový oslavenec. Pozvaní jsou vzácní hosté, spolupracovníci a lidé s našim projektem spjatí. Na závěr oslavy se zakrojí obří narozeninový dort, který by měl vystačit pro všechny…

Kolik parků provozujete?

Celkem čtyři. Po Galaxii a Bongu na sebe dlouho nenechal čekat Hradec Králové s hernou Tongo. Posledním místem je pražská TOBOGA, která vznikla před třemi lety. To slovo je složenina našich stávajích parků TOngo, BOngo a GAlaxie. Jako název je to příhodné, jelikož přes dvě patra vedou obří tobogány. Vůbec názvy a náměty našich parků by vydaly na celou knihu, mnohdy to byly hovory až do rána a padaly neuvěřitelné nápady. Každý park má nějakou přidanou hodnotu a hlavním důvodem, že se daří, je to, že se o ně staráme. Nešlo by to ale bez dobrých zaměstnanců, kterými jsou z větší části v každém městě rodinní příslušníci. Vsadili jsme na dobré lidi, na kvalitu a bezpečnost.

Kdo vybíral atrakce?

Při výběru herních prvků hrály roli naše tři děti, které mezitím vyrostly, a i díky tomu se v herně postupně objevují i atrakce pro mládež – jump aréna, horolezecká stěna, multifunkční hřiště na fotbal i basketbal, biliard, stolní tenis, airhockey… Na své si přijde rodina s úplně malými dětmi, ale i s puberťáky a i samotní dospěláci.

Které z atrakcí jsou nejoblíbenější?

Děti, kterých se ptáme, se překřikují a zazní většinou trampolíny, raketoplán, tobogány, adrenalinová skluzavka. Dospělí většinou nejvíce využívají horolezeckou stěnu a skluzavky, které, když se nastříkají speciálním postřikem, tak už na nich nejedete, ale přímo letíte. Další oblíbené jsou i herní stoly jako je multifunkční hřiště, airhockey, xxl fotbálek – tam většinou najdete rodiče s dětmi pospolu. Velmi oblíbený je na Večerech pro dospělé puding – což je skákací hrad, na němž se dají dělat například i salta.

Co bylo Vaším cílem při budování parků?

Jsme rádi, že můžeme přispět k radosti a zábavě dětí, že u nás rodiny řádí společně. V dnešní uspěchané době je velmi vzácné vyšetřit si čas a věnovat ho plně dětem. My chceme být místem, kde i rodiče nechají pracovní povinnosti za dveřmi a vrátí se spolu s dětmi do svých dětských let. Volné řádění, doplněné pěkným tvořením, soutěžením – to vše pomůže budovat a upevňovat vztahy mezi rodiči a dětmi. Dalším důvodem je podpora projektů, které mají smysl. Z našich zdrojů podporujeme několik charitativních organizací. Stáli jsme u zrodu školy budované v Indii. Každý park má své adoptivní dítě a přispívá Charitě. Vždy rádi podpoříme mladé a nadějné studenty, sportovce. Založili jsme nadaci, která se právě těmto aktivitám věnuje. Pravidelně pořádáme akce pro organizace jako je Handicap, Naděje, Educo, pro dětské domovy nebo zrakově a sluchově postižené.

Kdo je vaší konkurencí?

Řekla bych, že podobných zařízení našeho typu není až zas tolik a pokud se vyskytují ve městě vzdáleném 50 km, už moc konkurence nejsou. Nepovažujeme za konkurenci ani menší dětské koutky nebo herny vybavené čínskými atrakcemi a automaty na různá lákadla pro děti. Náš koncept je jiný a zákazník to hned pozná! Naopak, každý, kdo vsází na bezpečné dětské atrakce, o projekt se stará, není mu jedno názor zákazníka a prostředky pak smysluplně investuje, je náš konkurent, ale nezbývá než mu fandit.

Jaké jsou nejoblíbenější akce Vašich parků?

Velkou prioritou jsou pro nás oslavy narozenin dětí, také pravidelné programy pro děti i dospělé, jako jsou tvořivé dílny, soutěže: Nocování pro děti v atrakcích a Večery pro dospělé. Oblíbené jsou také tábory nebo třídenní akce během léta 3v1.

S jakými stížnostmi se potýkáte nejčastěji?

Před návštěvou občas zákazník zpochybňuje cenovou politiku. Po pobytu u nás jsou však tyto pochybnosti pryč. Když se porovná poměr cena - výkon, každý uzná, že cena je více než přijatelná. Stejné peníze, které u nás rodina za celý den plný sportu a zábavy nechá, utratí na Matějské pouti nejpozději za půl hodiny.

Je ještě kam se vyvíjet?

Máme připravený nový indoorový koncept, který bude v ČR unikátní. V současné době pro něj hledáme vhodnou lokalitu.

Rozhovor připravila Jana Valášková, manažerka Galaxie ve Zlíně