Tak jako v minulém roce a v letech minulých, se i letos uskutečnil výtvarný kurz krajinomalby studentů Gymnázia Valašské Klobouky. Kurz se uskutečnil od pondělí 6. září do pátku 10. září 2021 v okolí RZ Hájenka v Bylnici. Je určen pro zájemce o výtvarnou tvorbu z řad studentů klobouckého gymnázia. V letošním roce se kurzu zúčastnilo 18 studentek a studentů pod vedením Mgr. Jiřího Ročáka a Lenky Trčkové, která na kurzu absolvovala svou pedagogickou praxi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.