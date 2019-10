Soutěž plnou skvělých výkonů a hlavně napětí mají za sebou dobrovolní hasiči z Jasenné. Nedávno se totiž přímo ve své obci zúčastnili takzvané Vsacké ligy TFA (TFA je zkratkou z anglických slov Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije a je názvem nejtěžších hasičských soutěží, které svými podmínkami simulují práci hasiče při zásahu).

Hasiči se utkali v soutěži O pohár starostky obce Jasenná | Foto: Radomír Dolanský/čtenář reportér

Akce se konala jako šesté a předposlední kolo 8. ročníku Vsacké ligy TFA. Dobrovolní hasiči obce Jasenná se přihlásili do této zaběhlé soutěže poprvé, takže je čekala premiéra. Jak to na soutěži probíhá, si na vlastní kůži vyzkoušel velitel soutěže Jan Štefek už na soutěži v Horní Lidči, kde skončil v kategorii nad 30 let na výborném 4. místě.