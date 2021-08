V sobotu 24. července se uskutečnilo v Ludslavicích krajské kolo v požárním útoku. V nabyté konkurenci 12 týmů, které se kvalifikovaly z okresních kol, se představili i dorostenci z SDH Mirošov. A svým výkonem si zajistili postup na mistrovství republiky. Gratulujeme!

Hasiči z Mirošova postoupili na Mistrovství ČR v požárním útoku. | Foto: Tomáš Hověžák

V konkurenci 12 týmů, které se kvalifikovaly z okresních kol, se představili i dorostenci z SDH Mirošov. Ti soutěžili v mužské kategorii se startovním číslem 4. Jejich pokus v prvním kole byl postaven na pomalejší vodě, která zaručovala, že proudaři budou na čáře a o to rychlejší bude nástřik deseti litrů vody do terče. Vše klaplo na výbornou a časomíra se zastavila v čase 26:20 s (PP 25:09s) a Mirošovští šli do vedení.