Spolupráce s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze se do pojetí výstavy musela přirozeně promítnout. Jindy strohý výstavní prostor industriální 14. budovy ve Zlíně se díky využití velkoplošných tisků s motivy díla autorky proměnil v pestrobarevnou malířskou paletu, na níž jsou prezentována její známá i méně známá výtvarná díla i drobné skici.

Ve vitrínách je doplňují sbírkové předměty, především pak hračky, které Marie Fischerová-Kvěchová sbírala a které její potomci věnovali v roce 2005 a 2007 zlínskému muzeu. Výtvarné pojetí výstavy designérky Jitky Škopové a architekta Mikuláše Medlíka pamatuje i na velkorysou odpočinkovou zónu s loutkovým divadlem, posezením, čítárnou a filmovou projekcí. Stylizovaný komín zase připomíná kořeny rodiny Fischerovy, jejíž komínářská firma u nás patřila k nejvýznamnějším, a ukrývá uvnitř informace k historii rodiny.

O stylové zahájení i průběh vernisáže se postarala horňácká cimbálová muzika s „majstrem“ Martinem Hrbáčem. Kurátorka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Blanka Petráková a jedna z autorek výstavy po krátkém úvodu požádala o několik slov Zuzanu Fišerovou, radní Zlínského kraje pro školství a kulturu, která převzala nad výstavou záštitu. „Bylo mi potěšením se aspoň takto do této výstavy zapojit,“ řekla radní Fišerová. "A to nejen kvůli podobnosti mého jména s paní Fischerovou. Zjistila jsem, že sama znám spoustu zde vystavených ilustrací z knih svého dětství, a o to je mi napojení na výstavu milejší. Rozhodně se jedná o mimořádný projekt propojující naše krajské muzeum s tak významnou institucí, jakou je pražská uměleckoprůmyslová škola, dodala.“

U mikrofonu se vystřídaly také Jitka Škopová, autorka výtvarného pojetí výstavy a hlavní řešitelka projektu Průmysl a umění a Andrea Březinová z Moravské galerie Brno. Obzvlášť vzácnými hosty byli zástupci početné rodiny Fischerových a potomci Marie Fischerové-Kvěchové, kteří využili vernisáž jako příležitost ke stylovému připomenutí narozenin autorky, jež připadají právě na 24. března.

Z ohlasů prvních návštěvníků lze soudit, že je propojení díla oblíbené autorky s netradičním výtvarným pojetím zaujalo. Díky tomu, že lektorské oddělení muzea připravilo k výstavě dlouhou řadu doprovodných programů a dílen, najdou si do výstavy cestu návštěvníci všech věkových kategorií.

Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

