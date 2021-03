Pejsky, které máme, jsme takříkajíc adoptovali. Vloni jsme dokonce měli v tomto duchu i sraz s ostatními, kteří si pejsky rovněž vzali z nějakého útulku.

Jezdíme s nimi na výlety. Navštívili jsme Lednici, vloni jsem s nimi vyrazila i do Babiččina údolí, také jsme poznali Červenou Lhotu. Holky (fenky) rády cestují. Snažíme se jim dát lásku a péči, kterou nikdy neměly. Jsou to naši miláčci a hlavně hodně vděční.

„Holky“ rády cestují a mají rády vycházky do přírody. Doufám, že letos budeme mít možnost někam po České republice cestovat. V plánu máme Hrusice a okolí.

Čtenářka z Otrokovic

Chcete si také nějakého pejska adoptovat? Podívejte se na některé z těch, kteří zrovna hledají milující majitele.

Bazzy. Zdroj: Útulek pro zvířata v nouzi Zlín Vršava

Kříženec německého ovčáka s delší srstí, spíše střední velikosti, byl nalezen na Jižních Svazích ve Zlíně dne 12. 12. 2020. Má černý textilní obojek. Odhadujeme mu 2 - 3roky.

Bohouš.Zdroj: Útulek pro zvířata v nouzi Zlín Vršava

Kříženec špringeršpaněla, který k nám byl odložen poté, co mu zemřel majitel. Byl zvyklý na život na dvorku, takže bychom jej doporučovali spíše do domu se zahradou. Bohouš už je u nás druhým rokem a na první pohled se každému líbí. Dokáže se přes mříže lísat, nechat se hladit, ale bohužel se již dvakrát stalo, že z ničeho nic se ohnal. Ošetřovatelky ho pouštějí do areálu, vodí ho na vodítku do výběhu, ale mimo areál zatím nechodí, protože si nenechá nasadit koš. V jeho případě je to bohužel nevyhnutelné, protože o něm víme, že v nepředvídatelných situacích může zareagovat ostře a po člověku se ohnat. Chce to s ním pravidelně pracovat.

Čiki.Zdroj: Útulek pro zvířata v nouzi Zlín Vršava

Čiki v nynější době chodí pravidelně na vycházky a věnujeme se mu jedna z ošetřovatelek. Nechá si nasadit náhubek, můžeme s ním manipulovat, vodit ho do budovy a je vidět, že si krásně zvyká na intenzivní přítomnost člověka. Zatím však vše s náhubkem, ale je fakt že ani jednou nezavrčel. Na vycházkách ostatní psy ignoruje, nemá s nimi problém. Nechá si dokonce ostříhat srst okolo očí a uší.

Endy.Zdroj: Útulek pro zvířata v nouzi Zlín Vršava

Endy je kříženec špice a jezevčíka, který bohužel přišel o svou paničku. Je to starý pejsek, který už pomalu chodí a na vycházky není náročný. Byl by vhodný pro staršího člověka.

Více na: https://www.utulekzlin.cz//nabidka-psu-a-kocek/

Buro.Zdroj: Městský útulek pro psy Čápka Kroměříž

Zřejmě po špatných zkušenostech nevyhledává přílišný kontakt s lidmi, jakákoliv manipulace se mu nelíbí. Klidně kousne, má nevyzpytatelnou povahu. Musí si přijít pro kontakt sám. Doporučujeme ho jako jediného psa v domácnosti. Líbilo by se mu na dvorku nebo zahradě.

Marly.Zdroj: Městský útulek pro psy Čápka Kroměříž

Marly potřebuje dobře zabezpečený pozemek, jinak využije každou příležitost k útěku. Na pozemku nedoporučujeme ani kočky, ani slepice. Má silné lovecké pudy. Je temperamentní. Chůzi na vodítku už celkem zvládá. Miluje vodu. Váha 25 kg.

Zorin.Zdroj: Městský útulek pro psy Čápka Kroměříž

Temperamentní, kontaktní a kamarádský pes. Na útulek se dostal po úmrtí majitele. Umí chodit na vodítku, psů si nevšímá. Váha 40 kg. Vhodný na zahradu.

Více na: https://www.utulekkromeriz.cz/