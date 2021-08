Cestou pomoci dospělým a dětem s nelehkým osudem se rozhodli lidé se srdcem na pravém místě. Po dlouhých přípravách založili nadační fond "Patříme k sobě, Oli ". Pomoc nemocným lidem se stala jejich životním posláním. Vizí nadačního fondu je vybudování zařízení pro handicapované a jejich rodinné příslušníky tak aby nemoc neroztříštila rodinu.

| Foto: se souhlasem nadačního fondu

Představte si příběhy: Táta, který se stará o svého nemocného syna i ženu - čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu…Člověk, který deset let prosí o pomoc, deset let před jeho situací zavírá jeho okolí oči. Víte jaké to je být uvězněn nejen ve svém vlastním těle, ale také bytě? Ven z bytu se dostanou jen dvakrát ročně a stojí je to mnoho sil. Na druhé straně máme mladou rodinu, kde: Maminka pečující o nemocného syna zakládá se svým mužem nadační fond a pomáhají dále. Krutá realita, vybrali čtyřiapadesát miliónů během pár měsíců na léčbu, kterou nedostali.Oliverkovy cesty SMA pokračují, Oliverek pomáhá dál.