„V jarních měsících loňského roku nám spřátelená fryštácká firma postavila kolem vstupní věže lešení. V dubnu už jsme spárovali. Nejprve jsme dělali západní a severní stěnu, kde jsme si vyzkoušeli postup. Zjistili jsme, že tato práce není vhodná pro nevyškolené dobrovolníky. Nakonec jsme za dozoru Radima Vrly, památkáře z Národního památkového ústavu v Kroměříži, našli ideální postup,“ vysvětli Jiří Holík, správce hradu, a dodal: „Na opravu věže majitel hradu obec Lukov nedostal v roce 2023 dotaci z Havarijního programu MK ČR, a tak nás podpořil Zlínský kraj a drobní dárci. Musím vzpomenout paní Hříbalovou z Prahy, která ačkoliv na hradě nikdy nebyla, na opravu nám poslala 50 tisíc korun.

“ V letošním roce se dělala druhá etapa – jižní a západní strana věže. Natírala se střecha a obvodový plášť horní části věže, v patře se vyměnila okna. Původní provizorní byla nahrazena dubovými, která navozují atmosféru historické gotické věže. Spárovalo se klasickou vápennou maltou nadstavenou cementem. Zároveň se prováděla konzervace omítek pod dohledem Tomáše Martináka, odborného konzervátora a sochaře. S demontáží lešení pomáhali i kamarádi osmnáctiletý Jakub a o tři roky mladší Hugo ze šermířského spolku Hraničáři z České Třebové, kteří na hradě tento týden tráví prázdninový čas.

„Je to super zážitek, letos jsme tu počtvrté a moc se nám tu líbí. Ráno nám při demontáži trochu svítilo slunce do očí, ale na poledne už je to lepší,“ svěřil se starší z kamarádů.

V plánu bylo odstranění lešení do začátku prázdnin, nicméně v tuto chvíli už se vstupní věž nejfotografovanějšího hradu na Moravě skví v plné kráse.

Zaslala Olga Skovajsová