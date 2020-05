Hrad Malenovice ale má i tak co nabídnout. Kromě standardní prohlídkové trasy, která zahrnuje i návštěvu hradní věže, zůstávají otevřeny stálé expozice na hradě i na hradní hájence. Řemesla starých Malenovic, Zvířata na Zemi a člověk, Dřevo proutí sláma jsou pro letošní sezónu doplněny několika novinkami. K vidění bude nová instalace dvou interiérových celků s výstižným názvem Na hradě nebydleli jen rytíři, připomínající běžné obyvatele hradu zejména z posledního století.

V letních měsících zde budou k vidění práce studentů uměleckoprůmyslových oborů ze Střední odborné školy Luhačovice ve výstavě Jak dřevo, kov a keramika srdce lidem odemyká. Z předchozích let zůstává v nabídce panelová výstava o stavební historii hradu či Hostinec našich pradědečků, prodloužena byla instalace figurálních plastik akademické sochařky Otilie Demelové Šuterové. Barokní hradní hájenku ozdobí pro letošní sezónu půvabné drátenické výrobky ve výstavě Drotár Pavol Adamec, která veřejnosti představí práci vizovického autora.

Ředitel muzea dodává: „Hrad bude otevřen v běžných časech, ovšem budou zohledněna platná hygienická opatření, počínaje desinfekcí a omezeným počtem návštěvníků konče. Všichni doufáme, že během pár týdnů se situace zcela vrátí k normálu.“

Hrad je jednou z nejstarších dochovaných historických staveb na území Zlínského kraje, což je do jisté míry dáno i tím, až do 40. let 20. století sloužil jako sídlo hospodářské správy panství rodu Šternberků. Posledního majitele hradu ostatně připomíná i socha hraběte Leopolda Šternberka v předhradí. Malenovický hrad možná neohromí svou rozlohou nebo výzdobou a vybavením. Jeho zvláštností jsou ale mimořádně dobře dochované známky různých stavebních slohů a stavebních úprav, které hrad za téměř 700 let své historie prodělal. Jeho příjemné okolí a blízkost turistických i cyklistických tras z něj dělají ideální destinaci pro rodinný výlet.

Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně