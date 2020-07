Studenti budou se svými lektory pracovat v prostorách základní školy a koncerty se uskuteční v kulturním domě Elektra kromě dvou, jeden z nich bude v Kostele sv. Rodiny v Luhačovicích a další v poutním chrámu Narození Panny Marie ve Štípě, která je součástí Zlína.

V pondělí 27. července se na slavnostním koncertě v Elektře představí po boku Václava Hudečka vítězové XXIII. ročníku Kateřina Krejčová a Matteo Hager. Od úterý čeká osmnáct studentů tvrdá práce pod vedením lektorů Václava Hudečka a profesora Pražské konzervatoře Jiřího Fišera. V individuálních hodinách budou pracovat na skladbách světového houslového repertoáru.

Následně se představí publiku na třech absolventských koncertech. Poté porota ve složení Václav Hudeček, Eva Hudečková, prof. Jiří Fišer a pianista Lukáš Klánský, který mimo jiné bude doprovázet studenty v hodinách i ve cvičebnách vyberou vítěze. Hlavní cenou je mistrovský nástroj v hodnotě 100.000,- Kč postavený mistrem houslařem Jaroslavem Kohoutem. Nástroj od něj zakoupil pro vítěze zlínský donátor a při slavnostním ceremoniálu v pátek 7. srpna na Galakoncertě ho vítězi předá. Projekt se uskuteční pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, za finanční pomoci Zlínského kraje a města Luhačovice.

Na letošní ročník přijede 18 studentů z celé republiky. Bude to 10 chlapců a 8 dívek, 3 studenti jsou ze Zlínského kraje, nejmladšímu je 14 let a nejstaršímu je 25 let.

Letos nejsou vstupenky na jednotlivé koncerty v předprodeji, prodávat se budou hodinu před začátkem koncertu v místě konání.

Miroslava Krumpolcová