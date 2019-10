Hugo v této sezóně na individuálních soutěžích opravdu zabodoval. Díky svým skvělým výkonům dokázal zvítězit v moravské túře (seriál 17 turnajů na moravských hřištích) Morava Cup v kategorii mladších žáků (do 12 let).

Dvoudenní finále a celkové vyhlášení výsledku proběhlo na sklonku léta na mistrovském hřišti v Čeladné. Hugovi se zároveň podařilo v posledním turnaji dostat na tzv. „singl hendikep“, kam patří skutečně nejlepší hráči.

V celkovém republikovém žebříčku v kategorii mladších žáků do dvanácti let se Hugo pohybuje na 8. – 10. místě, což už je opravdu úspěch. Žebříček je průběžný a výsledky se aktualizují každý týden.

Hugo hraje a trénuje prakticky s celou svojí rodinou a má spoustu golfových kamarádů po celé republice. Letos se aktivně do turnajů zapojila i jeho mladší sestra a golfu se věnuje celá rodina, hrají oba rodiče i dědeček.

Golf - skutečný sport pro celou rodinu

Přestože o golfu koluje stále spousta klišé jako o zábavě horních vrstev společnosti, není tomu tak. V dnešní době je golf dostupný opravdu každému, a kdo se chce golfu věnovat rekreačně, náklady jsou srovnatelné s jinými, u nás oblíbenými sporty.

Pro lepší představu o fyzické náročnosti – každý na hráč na běžném turnaji ujde cca 10–12 km, švihne holí přibližně 300krát a stráví na čerstvém vzduchu minimálně 4,5 hodiny. Vzhledem k tomu, že u golfu se při švihu aktivuje nejvíce hlubokých vnitřních svalů, tak se zdaleka nejedná o „pohodovou procházku“, jak si spousta lidí myslí. Fyzická, a především psychická náročnost je velmi vysoká – hráč se musí umět zkoncentrovat na každou ránu, a ne nadarmo se říká, že golf je především v hlavě.

Česká golfová federace realizuje různé projekty na podporu rozvoje golfu a získávání nových hráčů a snaží se, aby si hru mohl vyzkoušet opravdu každý. Skvělým příkladem je třeba platforma „Bav se golfem“, ke které se připojil také zlínský klub. V rámci projektu mohou zájemci o golf získat speciálně zvýhodněný balíček, kde se s golfem seznámí ve třech lekcích za 299 korun.

Děti se golfu mohou věnovat stejně jako jiným běžným sportovním kroužkům.

Roční členství pro děti do 13 let na hřišti v Kostelci přijde dva tisíce, v nich jsou zahrnuty i pravidelné skupinové tréninky dětí, které se konají vždy ve čtvrtek. Členové mohou také bez omezení trénovat individuálně na cvičných plochách i navštěvovat hřiště.

Velkou výhodu mají golfisté ze Zlína, kterým je k dispozici kvalitní devítkové hřiště na dosah ruky hned na kraji města, v Kostelci.

Zlínský klub má navíc jedno velké plus. Vnitřní tréninkovou halu „Indoor golf“, kde mohou trénovat i v zimě.

Nijak velké útraty se není třeba bát ani při pořízení golfového vybavení. U dětského začátečníka stačí koupit použité hole. Základní set vyjde do tří tisíc. Dětské golfové hole je potřeba vyměnit podle vývoje růstu přibližně každé 2 roky.

V Kostelci se snaží výchově malých golfistů věnovat mimořádnou pozornost. V letošním roce se v klubu poprvé konala túra věnovaná čistě mládeži do 18 let. V rámci ní se konalo celkem 7 turnajů. Během nich děti soutěžily nejen o cenné body do celkového hodnocení, ale hlavně se učily golfovým pravidlům, jak se chovat na hřiště a v neposlední řadě taky golfové etiketě.

Barbora Šindelková