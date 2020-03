Hurá na Jarní prázdniny do Galaxie

Chcete si užít spoustu zábavy? Pak přijďte do Galaxie ve Zlíně ve dny od 2. do 8. 3. Máme otevřeno každý den od 10 do 19 hodin.

Rodinný zábavní park Galaxie ve Zlíně | Foto: Mgr. Jana Valášková, Rodinný zábavní park Galaxie ve Zlíně