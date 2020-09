Hurá, zpátky ve škole. Podívejte se, jak vypadal první školní den v ZŠ Fryšták

Čtenář reportér





Hurá, jdeme do školy! Ano, je to tak. Po dlouhé době se na Základní škole ve Fryštáku vrací výuka do „starých kolejí“. Radost mají učitelé, ale určitě i většina dětí. „Prázdniny mi připadaly nekonečné a už jsem se i nudil," řekl Honza. „Těším se hlavně na kamarády!“ ozvala se Lucka.

První školní den ve Fryštáku. | Foto: Miluše Šafářová