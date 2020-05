I deváťáci z Fryštáku usedli do lavic. Přípravu na přijímačky berou zodpovědně

I do Základní školy Fryšták se vrátili v minulých dnech deváťáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Chodí do školy v pondělí, středu a pátek na čtyři hodiny (2 x čeština a 2x matematika). Docházejí všichni, kteří mají dělat přijímačky, dokonce i jeden, který je už přijatý na učňovský obor. Deváťáci jsou celkem ve třech skupinách, a to v počtech 11, 11 a 15.

Z přípravy deváťáků ZŠ Fryšták na přijímací zkoušky. | Foto: Libor Sovadina