Bílá nadílka vykouzlila úsměv i dětem z dětského domova

Tolik se těšily, tolik ho vyhlížely a on nakonec opravdu přišel. Sněhový bílý kůň nám totiž minulý týden zalehl celou zahradu a nejen tu. Svůj příchod ohlašoval nejprve celkem nesmělým bílým popraškem a asi zkoušel, co to s našimi, a určitě nejen s našimi dětmi udělá.

Ve smolinském domově se děti radovaly z bílé nadílky. | Foto: Eva Sáblíková, vychovatelka DD ve Smolině