Díky vymoženostem techniky děti několik týdnů cvičily „SKYPEjógu“. Za pomoci počítače a televizní obrazovky byly s paní cvičitelkou v kontaktu a mohly udržovat pravidelný režim.

Jak cvičí jogíni ze Smoliny. | Foto: Eva Sáblíková, vychovatelka DD ve Smolině

Od jara roku 2017 se týden co týden setkává skupinka mladších dětí ze smolinského dětského domova s paní Denisou Balšanovou. Na tomto faktu by asi nebylo nic moc zvláštního, pokud… Pokud by se nejednalo o cvičitelku jógy, která se našim dětem věnuje díky Nadaci pro rozvoj plného vědomí, jejíž podporu jsme získali v rámci jejich projektu Jóga do dětských domovů. Cílem projektu je podpořit pomocí cvičení jógy zdravý rozvoj dětí, pomoci jim najít vnitřní sílu a odvahu při řešení různých životních situací.