Víme, že zabavit dětskou mysl vyžaduje nápad, a proto už s kolegy připravujeme možné aktivity, které můžete s dětmi realizovat doma.

Každé pondělí, středu a pátek vyvěsíme na webové stránky DDM Astra ve Zlíně, Facebook a Instagram jeden úkol, na jehož splnění budete mít dva dny. Těšit se můžete na soutěže, logické úkoly nebo třeba video návody k rukodělným činnostem. Chybět nebudou úkoly pro týmy rodič & dítě, zapeklitosti pro celou rodinu nebo i jednotlivce.



První úkol se na stránkách DDM Astra objeví v pátek 13. března. Rodiče se o něm mohou dozvědět více také prostřednictvím sociálních sítí nebo z emailových newsletterů. Pevně věříme, že i když se jedná o naši online premiéru, podaří se nám zaujmout menší i větší děti.



Kdo by se těchto úkolů účastnit nechtěl, může se zapojit do fotografické soutěže. Při odpolední procházce není nic jednoduššího, než se pořádně rozhlížet kolem sebe a všímat si toho, jak se probouzí jaro. Chytrý telefon snad máme v kapsách všichni, a pomocí google účtu je fotka do Astry odeslána jedním kliknutím. Fotografie přijímáme až do konce března.



Sledujete naše webové stránky, FB nebo Instagram. Už brzy vám přijde první email.



Za tým pracovníků DDM Astra ve Zlíně: Iva Vladíková