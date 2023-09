Třída 3. A (nyní už 4. A) se v minulém školním roce a celé letní prázdniny účastnila a zároveň trochu bojovala s rajčatovým projektem. Žáci si začátkem března zasadili semínka různých odrůd rajčat. Poté je poctivě kropili a radovali se z každého malého zeleného přírůstku, a také se učili tomu, že ne vždy každé semínko vyklíčí.

Jak žáci 3. A zasadili semínko… | Foto: Se svolením ZŠ Slavičín

Po měsíci poctivého zahradničení mohli žáci přesadit malé rostlinky do větších kelímků. A na konci dubna si už každý nesl domů rajče, které bylo připravené k přesazení do většího kbelíku nebo do skleníku. Děti se s pomocí svých rodičů a prarodičů poctivě staraly o své rajče celé léto a spousta z nich sklidila úspěchy!

Téměř všichni žáci vypěstovali svoje rajče od semínka až k plodu. Naučili se pečovat o rostlinku, viděli celý proces růstu a odměnou jim bylo výborné domácí rajčátko. Projekt se vydařil a já touto cestou děkuji všem rodičům za fotodokumentaci a zejména za spolupráci při našem společném zahradničení.

Mirka Húšťová, Základní škola Slavičín