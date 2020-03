Jak jsme si dál po Protančeném pondělí všichni užívali jarní prázdniny? Pokračovali jsme v Protančeném úterý. Na akci se sešlo dvanáct mladých tanečnic a pod vedením lektorky Valerie si užily zábavu při trénování nové taneční choreografie, kterou si pro děvčata přichystala.

Jarní prázdniny na Astře a protančené úterý. | Foto: DDM Astra ve Zlíně

Kromě tancování jsme si to taky užily při sportovních aktivitách, ale také ve výtvarné dílně, kde si děvčata vyzkoušela pro většinu novou výtvarnou techniku decoupage na dřevěné destičky. Vyrobily si tak krásné dekorace do svých domovů nebo své výrobky mohou využít jako dárek pro někoho blízkého. Na oběd jsme se zaskočily podívat do vysokoškolské menzy, kde jsme si pochutnaly na rizotu a zjistily, že na vysokoškolskou menzu jsme ještě opravdu malé a musíme si ještě počkat, protože děvčata zhodnotily, že mají opravdu o dost těžší jídelní tácky než je tomu v základní škole.