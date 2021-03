Asi nejznámější jarní květinou je sněženka, která roste sice po celé Evropě, ale v naprosté většině zemí je chráněná. Dříve u nás patřila k nejrozšířenějším jarním rostlinám. Dnes už se ve volné přírodě vyskytuje jen sporadicky. Podívejte se na jarní krásu, kterou nám poslali naši čtenáři.

První jarní květy v Brodku u Přerova, březen 2021. | Foto: Jan Teimer

Zatím co v horských oblastech je ještě zima i ranní mrazíky jsou denně, jaro na Hané se blíží. Jaro, je symbolem nového života. Příroda stojí na novém počátku a vše se chystá růst.

Jaro je také dobou nového životního stimulu. Vše co je živé, musí růst, naplnit zemi. Příroda po době spánku vstupuje do světa s novou aktivitou. Také v Brodku u Přerova se příroda probudila a začíná vše růst.

První jarní květy v Brodku u Přerova, březen 2021.Zdroj: Jan Teimer