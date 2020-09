V měsíci září 2020 proběhne už XVIII. ročník Přehlídky technické tvořivosti dětí a mládeže, kterou od roku 2016 organizuje Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně ve spolupráci s Odborem školství Magistrátu města Zlína a Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy. DDM Astra má ve Zlíně dlouhou tradici, podporuje technické vzdělávání prostřednictvím technických, modelářských a podobně zaměřených volnočasových aktivit. Soutěžní přehlídka technické tvořivosti mládeže je jednou z možností, jak seznámit děti a širší veřejnost s technickými a uměleckými obory. Tvoří součást podpory technického vzdělávání dětí, žáků a studentů ve Zlíně.

Technická tvořivost. | Foto: Iva Vladíková

Zapojit se mohou všichni zájemci ve věku od šesti do dvaceti let. Výrobky je možné zaslat do konce září nebo přinést na budovu DDM na Tyršově nábřeží. Bližší informace rád poskytne Ing. Marián Greš.