To, jak uživatelé soutěžili, mě nadchlo a dalo počáteční impuls k dalším krokům. Na internetu jsem si „vygooglila“ další informace. Zjistila jsem, že podobných sportovních i nesportovních klání mezi dříve narozenými ženami a muži je v naší republice hodně. Pak už jen stačilo o všem obeznámit vedení Mikroregionu Jižní Haná, které bylo akci příznivě nakloněno a najít v obcích a městech soutěživé seniory a schopné organizátory.

První hry se konaly před deseti lety v Hulíně. Připravit je dalo hodně práce, ale výsledek stál za to. Pak přípravný výbor rok od roku soutěže a vůbec celé hry vylepšoval a vylepšoval, až do dnešní podoby. Senioři si na každoroční akci zvykli, těší se na ni a už půl roku dopředu připravují vystoupení, kterým reprezentují svoje město nebo obec. Také už mnozí z nich (i když jsou mnohdy jako malé děti) pochopili, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

Letošní Hry seniorů se konaly v Chropyni za účasti seniorů z Hulína, Kvasic, Tlumačova a samozřejmě hostitelského města Chropyně.

Všechny přítomné pozdravil sám Král Ječmínek. Přečetl slib her, který všichni soutěžící odsouhlasili. Tím byly hry zahájeny.

V prostorách Městského kulturního střediska probíhaly soutěže: skládání puzzle, Otesánek, hod pytlíkem, korálky, cesta krajinou, přísloví, skládání obrázků a házení kroužků.

Naše dvě družstva z Tlumačova se v konečném výsledku nemají za co stydět. První družstvo ve složení: Miroslav Šoltys, Ladislava Šoltysová, Helena Němcová, Helena Zaoralová a Dana Kotlabová získalo bramborovou medaili, tedy čtvrté místo. Paní Anna Kouřilová, Anežka Hrubá, Helena Zifčáková, Anna Švendová a Božena Juřicová tvořily druhé družstvo, které skončilo na osmém místě. První a druhé místo obsadila Chropyně, třetí Kvasice II, páté a šesté Hulín.

Paní Šoltysová to komentovala slovy: „To je zvláštní, že Chropyňáci obsadili v Chropyni první dvě místa. No, dyť mi si to taky tak zařídíme, až budou hry v Tlumačově.“

Po přestávce na oběd nastal čas pro vystoupení seniorů z jednotlivých měst a obcí. Naše občanky si připravily dokonce hned dvě vystoupení. V prvním ukázaly, že náplň schůzek tlumačovských seniorů je různá. Jednou z nich je pohybové cvičení s míčky přiměřené věku. Druhé už bylo ve velmi svižném tempu. Dámy secvičily pohybovou variaci na hudbu Fredyho Mercuryho pod názvem: „Pokojské z Tlumačova“. Pod vedením Jany Škrabalové a za sponzorství firmy Kairo předvedly, že se umí bavit, nejen uklízet.

Ani další představení kvasických, hulínských a chropyňských seniorů nebyla nudná. Ale troufám si říct, že Tlumačov byl opět bezkonkurenčně nejlepší.

Pak už na tanečním parketu probíhala do zhruba patnácté hodiny volná zábava. Starosta obce Petr Horka byl požádán paní Zifčákovou o tanec a další účastnice Her seniorů se nenechaly zahanbit, takže starosta šel nakonec z náruče do náruče. Za rok na shledanou ve Kvasicích.

Text i snímky zaslala: Renáta Nelešovská, Kulturní a informační středisko Tlumačov