V okolí mateřské a základní školy ve Valašských Kloboukách vyrostly díky projektu Bezpečné cesty do školy nové chodníky, bezbariérová místa pro přecházení i přehledná křižovatka. Posledním úsekem, který zbývalo dokončit nad rámec projektu, je přístupový chodník do mateřské školy vedoucí podél zahrady k horní brance. Původní starou dlažbu nahradí nová zámková a osazeny budou i nové obruby. Oprava vyjde na 300 tisíc korun a hotová bude začátkem prosince.

K mateřské škole povede nový chodník. | Foto: Lenka Zvonková

„Úsek chodníku do mateřské školy nebylo možné zahrnout do dotací podpořeného projektu Bezpečné cesty do školy, protože svým sklonem nevyhověl požadavkům stanoveným vyhláškou pro tělesně postižené. Město tedy tuto etapu realizuje za vlastní prostředky, aby se úprava tras pro pěší sjednotila v celé lokalitě a školka měla oba vstupy do areálu nové,“ uvedla Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky.