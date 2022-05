Mezi kupujícími dle očekávání převažují ženy. Většina z nich neodchází s prázdnou už jen proto, aby nějakou částkou přispěla na dobrou věc. „Určitě si nějakou kabelku vyberu, je dobře, že se pomáhá lidem, kteří to potřebují,“ sdělila při minulém ročníku paní Eva Kučerová. Nakonec odcházela hned se třemi kousky – dvěma pro sebe, třetí pro sousedku.

„Velmi si ceníme ochoty a vstřícnosti všech, kteří se akce účastní. Ať už tím, že svou kabelku do projektu darují, anebo si ji přijdou na veletrh koupit. A pro Naději ještě lépe, pokud učiní obojí," ocenil za Deník šéfredaktor oddělení speciálních projektů David Karola.

Kabelka pohledem ženy

Že kabelka patří od nepaměti k ženskému pokolení, je omyl. Původně byla pouze mužskou záležitostí, vyráběná z listů a dřeva. Současnost je taková, že kabelka je pro muže nepochopitelná záhada, zato my ženy si bez ní neumíme život představit. Kabelka je neodmyslitelnou součástí naší osobnosti, nenahraditelným pomocníkem v každodenním životě, strážcem našeho soukromí, módním doplňkem. A jedna nám rozhodně nestačí. Na procházku vyrazíme většinou s malou, která schová nezbytné. Do práce si vybíráme spíš kabelu, do které se vejde „celý svět" včetně chleba, který pořídíme na cestě ze zaměstnání.

Když jdeme za kulturním zážitkem do divadla, tak s miniaturou kabelky, svou velikostí připomínající spíš peněženku, zdobí ji mnohdy větší šperk. Každá příležitost si žádá tu svou. Kabelka je zkrátka fenomén, kterému tleskáme. Kabelka se však stala nástrojem pro rozvoj charity. Funkční módní doplněk, ovládající ženský svět, se stal symbolem nevšední sbírky, za pomoci níž se dostává podpory lidem, kteří to v daný okamžik potřebují.

Zuzana Šlúchová, bývalá fundraiserka Naděje, která stojí za vznikem Kabelkového veletrhu ve Zlíně.

